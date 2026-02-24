「大和証券Mリーグ2025-26」2月23日の第1試合、試合開始直後の入場シーンにおいて、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が披露した華やかなビジュアルが、視聴者の間で大きな反響を呼んだ。

【映像】試合会場に春一番！岡田紗佳の抜群スタイル

奇しくもこの日、関東地方では2年ぶりとなる「春一番」が観測された。そんな季節の変わり目を象徴するかのように、試合会場に現れた岡田は、見る者の目を引く可憐な装いで登場した。髪にはアクセントとなるリボン型のアクセサリーをあしらい、彼女のトレードマークであるショートボブには、普段よりも柔らかなニュアンスを感じさせる緩やかなウェーブがかけられていた。

現役モデルとしても第一線で活躍し、「役満ボディ」の異名を持つ抜群のスタイルは今期も健在だ。対局直前の緊張感が漂うスタジオに、岡田が足を踏み入れた瞬間に空気が一変。春の訪れを告げる風のような、華やかで瑞々しいムードが対局場全体に広がった。

中継映像にその姿が映し出されると、ABEMAのコメント欄は即座に反応。「一番かわいい」「はいかわいい」といったストレートな称賛の声が相次いだ。また、彼女の変わらぬプロポーションに対し「役満ボディありがと」と感謝を述べるファンや、「今日も可愛いんだな岡田は」と、その安定した美貌に感嘆する書き込みが殺到した。

勝負の世界においては、時としてその容姿以上に雀力が注目される岡田。しかし、長丁場のリーグ戦において、視覚的にもファンを魅了し、会場の熱気を一段階引き上げる彼女の存在感は、チームにとっても大きな武器となっている。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

