「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）

エンゼルスの菊池雄星投手がブルペン入り。背後でアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手が見つめる中、力強く腕を振った。

声を漏らしながらピッチング練習を行った菊池。その背後でダルビッシュが見つめ、時折、トラックマンのデータをのぞき込んだ。さらに打席には井端監督が打席に入るシーンも。１７球を投じ、終了後にはダルビッシュと球筋について意見交換を行い、２人で言葉をかわしながら笑みを浮かべた。その後、捕手側へ移動し受けた坂本らと話し込んだ。

菊池は２２日に宮崎へ合流。エンゼルスでのキャンプで３度目のライブＢＰを終えた米国時間２０日深夜に出国し、日本時間２２日早朝５時に東京に帰国。少しぐらいゆっくりすればいいところを宮崎の宿舎には午前８時ごろに到着したという。

当然時差ぼけもあるところだが、「（元から）感じたことはない」とキッパリ。「（ホテルで）サウナに入って水風呂と交代浴して来ましたから。僕、サウナーなんです。整えてきました」といって笑わせていた。