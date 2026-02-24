丸大食品「燻製屋」に新フレーバー 調理食品はタコス訴求

丸大食品は、主力の「燻製屋 熟成ウインナー」シリーズに、新たに夕食やおつまみ向けの新フレーバーとして「旨辛チョリソー」など3品を加える。

食シーンを広げることで、市場全体の底上げを図る他、既存の燻製屋の中・大袋タイプは、パッケージ裏面に、熟成ウインナーのおいしさの秘密として、「うま味の余韻」を記載し、熟成ウインナーのおいしさを伝えていく。その他、新商品として、ひとくちサイズの「サラダチキンボール」や、調理食品では自宅でタコスパーティーが楽しめる商品などを発売し、「ライフスタイルの変化に対応する新しい食生活を提案」（池田知功取締役ハムソー事業部長）する。

燻製屋の新フレーバーは、同社の調査・分析で「ハーブ味、チーズ味、チョリソー味が売れ筋3品」（奥山孝子ハムソーマーケティング部商品企画課長＝写真右端）であることから、ハーブ味としての「ブラックペッパー」をはじめ「とろける濃厚チーズ」「旨辛チョリソー」の3品を発売し、既存商品と合わせて「燻製屋の視認性をさらに上げ、ウインナー市場の拡大」（同）を見据える。

また、既存の「燻製屋 熟成ウインナー」は、特長である、うま味とコクを増加させる「72時間以上の低温熟成」による効果を、熟成前と熟成後では、「うま味の余韻」（ゆっくりと長く感じるうま味）が大きく増えている分析データを一目で分かる表で分かりやすく伝えていく。同表は中袋と大袋の裏面に掲載する。

調理食品では、25年秋に発売したトルティーヤ生地の「おうちでトルティーヤ」に合う具材で、シリーズとして「おうちでトルティーヤ タコスミート」を新発売する。味は、メキシコ料理の本格感がありながらも辛さを抑えた配合なので、子どもも食べやすい。

同じく時短・簡便を訴求する精肉売場向け商品「パパっとシェフ」シリーズからは、比較的安価で購入率も高い「ひき肉」を加えるだけで簡単に作れる「タコライスの素」を発売する。既存の「ガパオライスの素」など含め、ひき肉に特化した商品で精肉売場の活性化も図っていく。