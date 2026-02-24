女優の白石まるみ（63）が23日、自身のインスタグラムを更新。シナプス療法基礎試験に合格したことを報告した。

「【やったー】 私はいつの頃からか、『人の体や心の痛みが取れる人になりたい』と思うようになりました」としつつ、「『今の自分より1％でも元気になれるお手伝いをしたい』『まるちゃんと出会ったおかげで、今、楽しい』と言われる人になりたい。そこで、五十を過ぎた頃から現在に至るまで、いろんな勉強を日々続けております」とつづった。

そのうえで「最近、また新たな試験に合格しました」とし、シナプス療法基礎試験に合格したことを報告。「今回は芸名じゃなくて本名で登録しました」とも記されており、「南川光江」という本名が記された認定書も公開した。

シナプス療法とは脳や神経の伝達異常を改善する最新の無痛手技両方のこと。「日本ではまだよく知られていない分野の施術で、神経からくる痛みを取り除く可能性が多大にある施術。めっちゃハマってます。まずは家族やお友達に施術をしてます」とつづった。

この報告に、ファンからは「素晴らしい」「本当に凄いです」「人のために…ってカッコいいし素晴らしいです」「ステキなセラピストになられることを祈っております」「次々とステップアップ目指してくださいね」などの声が寄せられている。