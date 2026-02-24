ミラノ・コルティナ五輪の閉会式に出演した、ローマを拠点に活躍している女優の市川純（43）が24日までに自身のインスタグラムを更新。心境を明かした。

閉会式では名作オペラの主人公が次々と現れる演出で「蝶々夫人」を演じた。パラシュートを再利用したサイケデリックな衣装で異彩を放った。

この日は「ありがとう」とイタリア語、日本語、英語で記すと、閉会式でのショットやオフショットを披露。「ヴェローナのアリーナで、蝶々夫人として舞台に立てたこと 大好きなイタリアと日本、二つの国を代表できたこと、本当に光栄でした」と振り返った。

「素晴らしいアスリートたちを迎え、一緒に応援できたこと その瞬間、国境も人種も宗教も文化も超えて、みんながつながっていると感じられて…心が震えました」とし、「皆さんのあたたかいメッセージに、心がいっぱいです」と感謝を記した。

「そして何より、母に敬意を表せたことが、私にとって一番特別な宝物 ほんの一瞬でも、母の笑顔や声を思い浮かべながら、一緒にいる気持ちになれたことが、何より嬉しかったです」と回顧した。

市川は熊本県生まれ。テノール歌手の父、ソプラノ歌手の母とともに8歳でローマに移住した。大学に通いながら演技を学び、イタリア映画界の巨匠エルマンノ・オルミさんの目に留まり、2003年にオルミさん監督作「屏風の陰で歌いながら」の主役に抜てきされた。09年には大ヒットテレビドラマ「R.I.S.（科学捜査研究所）5」の主人公の一人を演じ、イタリア中に名前を広めた。

映画「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」（07年）では吹き替え声優にも挑戦。21年にはハリウッド大作「ハウス・オブ・グッチ」にも出演し、名優アル・パチーノ（85）と共演している。

また、市川の姿は多くの日本人が目撃している。昨年開催された大阪・関西万博でイタリア館のアンバサダーを務めており、パビリオン前でパフォーマンスも披露。当時「日本とイタリアの交流が広がることを期待しています」と語っていた。