プロボクシング５０戦全勝（２７ＫＯ）の元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９）＝米国＝と元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７）＝フィリピン＝が、９月１９日（日本時間２０日）に米ラスベガスのスフィアと対戦することが２３日（日本時間２４日）、発表された。ネットフリックスで生中継される。

両者は２０１５年５月に米ラスベガスのＭＧＭグランド・ガーデン・アリーナで対戦。ＷＢＡ＆ＷＢＣウエルター級王者のメイウェザーがＷＢＯ同級王者パッキャオを３―０の判定で下し、３団体統一に成功した。この試合は歴代最高のペイ・パー・ビュー売り上げ４６０万件を記録した。今回が１１年ぶりの再戦となる。

メイウェザーは１７年８月、ＵＦＣの元２階級制覇王者コナー・マクレガー（アイルランド）とのスーパーウエルター級１２回戦で１０回ＴＫＯ勝ちし、３度目の引退を表明。その後も１８年１２月３１日に那須川天心、２２年９月２５日に朝倉未来らとエキシビションマッチのリングに上がっていた。今月２０日（日本時間２１日）に、４月２５日にコンゴ共和国で元世界ヘビー級３団体統一王者のマイク・タイソン（５９）＝米国＝とのエキシビションマッチを行った後、現役復帰することを表明した。

パッキャオは２１年８月にＷＢＡウエルター級王者ヨルデニス・ウガス（キューバ）に判定負けした後、フォリピン大統領選出馬のために引退。昨年７月に現役復帰し、ＷＢＣウエルター級王者マリオ・バリオス（米国）に挑戦し引き分けた。今年４月１８日、米ラスベガスのトーマス＆マック・センターで、元ＷＢＯスーパーライト級王者ルスラン・プロポドニコフ（ロシア）とエキシビションマッチを行う予定。

再戦決定を受け、メイウェザーは「私はすでに一度マニーと戦って勝っている。今回も同じ結果になるだろう」とコメント。パッキャオは「フロイドと私がボクシング史上最大の試合を世界に披露してから１１年が経った。ファンの皆さんは十分待った。フロイドには、プロ戦績における唯一の敗北を誰がもたらしたかを永遠に忘れないでもらいた」と語っている。