『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」として、ライターの捨て方について紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 ライターの捨て方 「まとめて不燃ごみか危険ごみなど自治体のルールに従って出して」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは「以前、紙タバコが多かった頃、ライターは清掃車火災の原因の上位で危ない」と投稿。





続けて「ライターだけでまとめて不燃ごみか危険ごみなど自治体のルールに従って出してくれると嬉しいです。」と呼びかけました。





また、具体的なガスの抜き方についても解説。「点けてから、息で消してテープを貼る（レバーを固定する）」ことでガスが抜けるとし、ガスを抜く際は「室外でやってね」と注意を促しています。





滝沢さんは日々、SNSを通じて『ごみトリビア』を発信し、清掃員の安全とスムーズな回収のための啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】