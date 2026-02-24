２４日に放送されたフジテレビ系「ノンストップ！」では、１７日に亡くなったＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんが７年前に妻・石黒彩と出演したときの映像を放送した。

放送は１９年５月のもので、結婚２０周年の記念の夫婦対談だった。真矢さんは「２人で仕事はあまりないので、恥ずかしいやら緊張するやらみたいな感じですね」と照れ笑い。

２人に「プロポーズの言葉は？」という質問を投げかけると、２人とも「結婚しよう」と一致。真矢さんは「一番ドストレートな言葉を選びました。一番シンプルな言葉を選んだのを覚えている」と振り返っていた。

夫婦の危機についても、真矢さんは「俺は考えたことはないです」とキッパリ。「１人の人をずっと好きでいた方が、男としてカッコイイと思っている」と言い切った。

お互いの点数を書いた時も、石黒は真矢さんに対して「１２０点」と書き「すごく家族を大切にしてくれる」と２０年経過してもゾッコン。真矢さんは「９８点」で、石黒は「なに、この２点」とツッコミ。真矢さんは「（自分が）未熟なんです。１００％の奥さんに対して２％感じ切れていない。死ぬまでに１００％感じられたよと言えたら最高だよね」といたずらっぽい笑顔。石黒は「私は伸びしろがあるってこと？」と笑ってツッコんでいた。