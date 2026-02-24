ドジャースの佐々木朗希投手（２３）をコナー・マクギネス投手コーチ補佐が２３日（日本時間２４日）に絶賛した。先発復帰を目指す佐々木はすでに実戦形式の練習ライブＢＰに２度登板し、最速９９マイル（約１５９・３キロ）をマーク。フォーシーム、スプリットに次ぐ第３の球種ジャイロ回転するカッターやスライダーに取り組んでいる。この日は、アリゾナ州グレンデールでブルペンで２８球投げた。

「彼は本当に素晴らしかったと思う。アメリカの野球に慣れていく過程も含めて、その成長が見えたんじゃないかな。今はとても良い状態にいるよ」

好調の原因は万全な体調。今年は不安なくキャンプを過ごしている。

「まずコンディションがずっと良い。あの（脇腹の）ケガ明けだったからね。それは小さなことじゃない。今は体重も良い状態だし、とても強い。自分が何を持っているか分かっているし、昨年終盤にメジャーで成功を経験した。今は何を土台にして積み上げればいいか分かっている。去年はまったく新しい環境、新しいチーム、スケジュール、移動だったからね。今年は最初から勢いよくスタートしてくれるのが本当に楽しみだ」

球の力も戻った。「正確な球速は分からないけど、今日はブルペンで９６〜９７マイル（約１５４・５〜１５６・１キロ）近くは出ていたと思う。マイナーのキャッチャーが初めて彼のフォークを受けたんだけど、『あれは冗談みたいな球だ』と言っていた。本当にとんでもない球だって」

新球はどうか。「今日取り組んでいたカッター／スライダー系の球もとても良かった。無理に形を作ろうとするのではなく、メインの軸を維持することが大事なんだ」

２５日（同２６日）の敵地ダイヤモンドバックス戦でオープン戦初先発の予定。２年目の進化に注目だ。