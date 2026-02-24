松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第8話が、23日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。

紗春（桜井ユキ）が夫の幸雄（今里真）を殺害した。そのことに気づいた聖子は「絶対誰にも言わない」と紗春に約束。弱みを握られた彼女が、これで自分たちの前から姿を消すだろうと安堵（あんど）する。

一方、天童（宮沢氷魚）は、政治家の闇献金というスクープ記事を書いたことで、新聞社に返り咲くという野望を実現させるチャンスを得る。しかし、そのためにはもう一発、世間をあっと言わせるようなスクープが必要だという。このまたとないチャンスに、天童は一樹（安田顕）が犯したキャバクラ嬢殺人事件の真相を暴き、次のスクープを狙うため紗春に再び接触する。

その頃、金の工面に頭を悩ませていた紗春は、店に現れた天童から幸雄殺しについて言及される。動揺したまま帰宅した紗春だったが、ふと聖子の義母・いずみ（朝加真由美）が「一樹を見た」と言っていたことを思い出す。

しばらくして、紗春が何食わぬ顔で店にやって来て、いつも通り開店準備をする姿に聖子は不安を覚える。彼女を追い出したい聖子は、店を辞める気がない紗春に揺さぶりをかけるが、紗春には何か思惑があるようで、聖子にあるわなを仕掛けて…。

放送終了後、SNS上には、「聖子VS紗春の探り合いが怖い。紗春さんは天童のことを信用したらだめだよ」「聖子さんの保険金詐欺と紗春さんの殺人は、お互いにもう引くに引けない状態…」「一樹を見つけたときの宮沢氷魚さんの表情がすご過ぎてゾクゾクした」「母の愛で何とか逃げ延びた一樹。家族の連携プレーがすごかった」「おばあちゃんがMVP。紗春さんに一樹のことを言ってほしくなかったけれど、噛みついて息子を逃がすのは最強」などの感想が投稿された。

このほか、一樹に対して、「母親にお金を無心するクズ夫」「おばあちゃんのデイサービスに行ってまでお金をもらっている一樹が最低過ぎる」「奥さんに内緒で母親のデイサービスに足を運ぶとは、クズ夫過ぎてポカンとしてる」「安田顕のクズぶりがしんどい。早く警察に自首して」といった声が集まった。