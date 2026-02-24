真矢さん、妻・石黒彩と共演の貴重映像「100％の奥さん」 『ノンストップ！』で公開
24日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』（前9：50）では、17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAの真矢さんについて、2019年5月放送当時の取材映像を再び届けた。
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
当時、妻・石黒彩と2人そろって共演し「（2人そろっては）珍しいです」と恥ずかしそうにコメント。「プロポーズの言葉」について質問を受けると、2人そろって「結婚しよう」で一致した。「一番ストレートな言葉を選びました。シンプルな言葉を選んだから覚えている」と語っていた。
ラブラブエピソードも飛び出し、石黒が「うちの娘たちが『本当、パパとママ仲いいよね』って言う。真矢くんがお昼寝しているところを、私が通りすがる時『あらかわいい』とか言ったりするんです、私が」と笑顔を浮かべると、真矢さんも「ひとりの人をずっと好きでいた方が、男としてカッコいいんじゃないかな」と話していた。
夫婦それぞれの採点では、真矢さんが「98点」をつけ「僕の感じるところは未熟なんですよね。100％の奥さんに対して、残りの2％をまだ感じきれていない。だから、僕が死ぬまでに『やっぱり、100％感じられたよ』と言えたら最高だな」とかみしめるように口にしていた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、石黒と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
