高市首相の施政方針演説に対する各党の代表質問が２４日午後、衆院で始まる。

衆院選後初の国会論戦で、２０２６年度予算案の成立時期や、首相が掲げる「責任ある積極財政」などの看板政策を巡って議論が交わされる。

政府・与党は予算案の年度内成立を目指す方針だが、野党第１党の中道改革連合は「充実した審議が必要」として反発している。中道改革の小川代表は、予算案審議で年度内成立ありきの強硬姿勢は許されないと主張する。従来にも増して審議時間の確保が必要だと訴える。

また、小川氏は、消費税減税などを議論する超党派の「国民会議」よりも、国会での開かれた議論が重要だとして国民会議の必要性を首相にただす。

与党からは、自民党の鈴木幹事長と日本維新の会の中司幹事長が登壇する。

鈴木氏は、財政の持続性の観点から「責任ある積極財政」には市場から厳しい目が向けられているとして、財政政策に関する首相の姿勢について質問する。中司氏は今国会での衆院議員の定数削減の実現に向けた首相の決意を問う。

代表質問は衆院が２５日まで、参院は２５、２６日に行われる。