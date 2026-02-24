お笑いタレントの東貴博（56）らが所属の芸能事務所「佐藤企画」が、1月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了していたことが24日までに分かった。

同社は、浅井企画でコント55号の萩本欽一（84）と2011年（平23）に76歳で亡くなった坂上二郎さんなどのマネジャーを務めた佐藤宏榮社長が、1985年（昭60）12月に独立して設立。40年以上にわたる歴史にピリオドを打った。

萩本が立ち上げた社会人野球チーム「茨城ゴールデンゴールズ」や浅井企画、萩本の個人事務所の萩本企画との関連も深かった。同社所属のタレントは、それぞれ自身の個人事務所、移籍、フリーなどで活動している。

萩本は元々、自身の萩本企画でのマネジメントが主だった。東は個人の会社で活動していく。

歌手生活10周年の三丘翔太（32）は4日付でリルキアエンタープライズ所属。84年ロス五輪男子体操鉄棒の金メダリスト森末慎二（68）は20日付で萩本企画に移籍。逸見太郎（53）は23日付で、自身の運命会社「オフィスいつみ」にマネジメント業務を一本化した。はしのえみ（52）は24日付でフリー転身を発表。深沢邦之（58）は24日、ブロクで「有無を言わさずフリーです。これからはフリー、ならばなんでも楽しく新しい景色を求めてひたすら進みます」と書き込んだ。

他に西方裕之（64）、片岡安祐美（39）、伽代子、高橋真美（58）、徳光政行（54）らが所属していた。