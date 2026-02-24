【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は「厳しい天候」がヒント
ニュースで耳にする社会的な言葉から、街角で見かけるあのお店まで……。バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」に挑戦しましょう。
きゅ□□きん
と□□や
ぼ□□うう
うちゅ□□く
ヒント：大豆から作られた真っ白で柔らかな食材を売っている、昔ながらのお店は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うふ」を入れると、次のようになります。
きゅうふきん（給付金）
とうふや（豆腐屋）
ぼうふうう（暴風雨）
うちゅうふく（宇宙服）
経済的な支えとなる「給付金（きゅうふきん）」や、町の懐かしい風景である「豆腐屋（とうふや）」の中に、荒れ狂う「暴風雨（ぼうふうう）」や、最新技術の結晶である「宇宙服（うちゅうふく）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。 本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
