「すごい腹筋 流石」みちょぱ、妊娠前の？ ランジェリー姿を披露！ 「スタイル良すぎ」「細い」
2月に妊娠を発表した、モデルでタレントのみちょぱさんは2月19日、自身のInstagramを更新。美しいボディが際立つランジェリー姿を披露しました。
この投稿にファンからは、「可愛いくて素敵です」「めっちゃ素敵」「みちょぱ全て似合っていて可愛い」「カッコいい」「スタイル良すぎ」「細い」「すごい腹筋 流石です」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「スタイル良すぎ」みちょぱさんは「だいぶ前に撮影しました笑」とつづり、2枚の写真を載せています。妊娠前に撮影したと思われるランジェリー姿を披露。引き締まったスタイルが目をひくショットです。
さまざまなコーディネートを披露みちょぱさんは自身のInstagramでさまざまなコーディネートのショットを公開しています。15日には「TGCあいちなごや」と、ファッションショーで撮影した衣装を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
