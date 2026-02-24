三重県松阪市内の中学生が授業で練習したダンスを披露する「ダンスドリーム交流会」が23日、松阪市で行われ、スペシャルゲストからエールを受け取りました。

大歓声の中、登場したのはEXILEのTETSUYAさんと、大台町出身でGENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼さんです。

中学校の体育の授業にダンスパフォーマンスが採用されたことに伴い、市内の11の公立中学校では、TETSUYAさんが監修した教材を使ったダンスの授業が行われていて、23日は、その集大成として2人が見守るなか、市内の公立中学校10校の約90人が、授業で練習したダンスを披露しました。

生徒たちは、フォーメンションや振り付けにアレンジを加えた曲を、体全体を使ったダイナミックな動きで表現し、会場を魅了していました。

振り付けを行ったTETSUYAさんが「同じ曲なのに学校によってアレンジが違うので別の曲のように感じました。それぞれの想いや考えが表現されていて良かった」と話すと、小森さんも「今日感じた特別な感情は日常ではなかなか感じられないと思うので、この思いをみんなの共通財産としてこれからに生かしてほしい」と中学生たちにエールを送りました。