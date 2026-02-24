22日に帰国、合流3日目に初めてブルペン入り

エンゼルスの菊池雄星投手が24日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿で初めてブルペン入りした。捕手を務めた坂本誠志郎（阪神）を初球から座らせ、熱のこもった投球を披露。アドバイザーとして参加しているダルビッシュ有投手（パドレス）らも熱視線を送った。

菊池は22日の早朝に自身のX（旧ツイッター）を更新し、帰国を報告。その後、午前11時過ぎに侍ジャパンのウエアに袖を通して球場入り。選手たちと交流を図った。23日にブルペン入りすることはなかったが、合流3日目のこの日、Tシャツ姿でブルペンに入ると、背番号と同じ17球を投じた。

菊地の背後からダルビッシュが見つめ、井端弘和監督は捕手側から投球を見守った。菊地は声を出しながら投げる場面もあり、左腕の力強い投球を、松本裕樹投手（ソフトバンク）らチームメートも駆けつけ見届けた。

合流初日には「（WBCは）間違いなく最初で最後。（前回大会を見て）野球でこれだけ日本が盛り上がるんだ、とすごく感じた」と話すなど、34歳にして初めて選ばれた侍ジャパンへの昂ぶりを明かしていた。初出場となるWBCでの活躍に期待がかかる。（Full-Count編集部）