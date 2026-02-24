「リミテッド グリーンレイズド」（税込 580円）　※有楽町マルイ限定

写真拡大

　アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内4号店が、3月17日（火）から、東京・有楽町にある有楽町マルイ内にオープンする。

【写真】普段使いにぴったり！　限定グッズ「テイクアウトバッグ」

■イートインスペースを併設

　今回オープンする「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」は、イートインスペースを併設し、オリジナルのレシピで毎日手作りする40種類以上のドーナツや、20種類以上のドリンク、関連グッズ、日本限定商品を提供する新店舗。

　本店舗では、グランドオープンを記念した限定ドーナツとして、ホワイトチョコにカラメルビスケットをトッピングした「カラメルビスケットレイズド」や、グリーンのアイシングにグリーンのスプリンクルとチョコレートキャンディをのせた「リミテッド グリーンレイズド」が用意される。

　また、公式キャラクターの“Randy’s Boy”をデザインしたタンブラーに入れて販売される限定ドリンク「マンゴータピオカレモネード」と「ベリータピオカレモネード」が展開されるほか、ドーナツが4個入る限定グッズ「テイクアウトバッグシルバー（S）」も購入できる。

　なお、限定ドーナツの販売期間は、3月17日（火）から4月下旬までの予定。限定ドリンクと限定グッズは、なくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要だ。