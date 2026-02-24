キャベツ1/3個使い切り『キャベツと豚肉の蒸し煮』くたくたの蒸しキャベツって最高

ちゃちゃっと炒めものにしたり、せん切りやざく切りでサラダにしたりと、食卓登場頻度の高い「キャベツ」。くたくたになるまで蒸すと、たっぷり使ってもぺろりと食べられちゃう満足度の高い一品ができるんです！ また、加熱すると甘みが増し、シンプルな味つけでも味わい深く仕上がります。

『キャベツと豚肉の蒸し煮』

材料（2人分）

キャベツ…1/3個（約350g）

豚肩ロース肉（とんカツ用）…2枚（約250g）

玉ねぎ…1/2個（約100g）

にんにく…1かけ（約10g）

塩…小さじ1/4（豚肉用）、少々（仕上げ用）

オリーブオイル…大さじ1/2

〈A〉

水…1/4カップ

白ワイン（または酒）…大さじ2

塩…小さじ1/3

バター…10g

粗びき黒こしょう…少々

粒マスタード…小さじ2

作り方

【１】キャベツは3〜4兒擁に切る。玉ねぎは縦に薄切りにする。にんにくは縦半分に切ってつぶす。豚肉は一枚を4等分に切り、塩小さじ1/4をふってもみ込む。

【２】フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、豚肉を並べ入れる。両面に焼き色がつくまで、上下を返しながら2〜3分焼き、一度取り出す。同じフライパンにキャベツと玉ねぎを入れて3分炒め、にんにくをのせて豚肉を戻し入れる。

【３】〈A〉を加え、煮立ったらふたをして弱めの中火にし、10分ほど蒸し煮にする。バターを加え、味をみてたりなければ塩少々で味をととのえる。器に盛って粗びき黒こしょうをふり、粒マスタードを添える。

キャベツたっぷりだから、副菜がなくても十分！ ボリューム満点でお腹いっぱいになる一品です。

（『オレンジページ2026年3月2日号』より）