なぜ無宗教なのに「お葬式は仏教」なのか？ 江戸幕府が仕掛けた“寺請制度”の目的【眠れなくなるほど面白い 図解 死の話】

日本人はなぜ無宗教でも仏式で葬儀をするのか

江戸時代からの慣習

現在、日本の葬儀の多くは仏式で行われています。しかしそれは、信仰心によるものというより、長い歴史のなかで社会制度として定着したものです。

仏教は6世紀ごろに日本に伝来し、奈良時代には国家の保護を受けて広まりました。当初は貴族階級のための教えでしたが、死者を弔い、来世での安らぎを祈るという考え方が庶民にも受け入れられます。やがて葬儀や供養の儀礼が確立され、寺院が地域社会の葬送を担うようになりました。

江戸時代になると、幕府が「寺請制度」を定めます。これは、すべての人が所属する寺院を決めて葬儀や法要の管理を行う制度で、キリスト教の禁止と戸籍管理の目的がありました。寺は葬儀の中心的な存在となり、檀家の人間がキリスト教徒でないことの確認を行いました。このしくみが、仏式葬儀が全国的に広まっていく大きな要因となったのです。

そして明治以降、信仰の自由が認められても、仏式葬儀は慣習として残りました。人々にとって葬儀は宗教行為というより、「死者を送る伝統的な風習」として受け継がれています。

このように、故人とのつながりを再確認するための文化的な儀式として、仏式の葬儀は今の時代も受け継がれているのです。

仏式葬儀が広まった歴史的背景

寺請制度

仏教は国家の保護を受けて広まり、江戸時代の寺請制度で全国に定着した。信仰心というより、制度と慣習が仏式葬儀を社会に根づかせた。

寺社奉行 → 管理 → 本山 → 帰属 → 末寺 → 管理 → 民衆

江戸幕府は、すべての人をどこかの寺に所属させ、檀家とする制度を実施。その際、現在の戸籍にあたる宗門改帳がつるられた。キリスト教の禁止と戸籍の管理を進める目的があった。

仏式葬儀の特徴

読経 僧侶がお経を読み上げ、故人を供養する 引導 僧侶が法識を授け、故人を極楽浄土へ導く 焼香 お香を焚いて身を清め、故人の冥福を祈る

仏式の葬儀では読経や引導、焼香などを行い、故人を浄土へと送り出す。故人の冥福を祈り、家族の心を整理する儀式である。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：島田裕巳