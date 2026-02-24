通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.03 5.94 8.15 7.14
1MO 9.75 6.07 8.61 7.29
3MO 9.64 6.21 8.74 7.48
6MO 9.57 6.45 8.78 7.64
9MO 9.60 6.77 8.88 7.84
1YR 9.53 6.91 8.90 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.63 9.81 7.85
1MO 9.19 9.77 8.00
3MO 9.39 9.67 7.87
6MO 9.51 9.71 7.99
9MO 9.60 9.85 8.15
1YR 9.60 9.85 8.18
東京時間10:00現在 参考値
ドル円の１週間物は９％前後での推移
