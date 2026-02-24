　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.03　5.94　8.15　7.14
1MO　9.75　6.07　8.61　7.29
3MO　9.64　6.21　8.74　7.48
6MO　9.57　6.45　8.78　7.64
9MO　9.60　6.77　8.88　7.84
1YR　9.53　6.91　8.90　7.92

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.63　9.81　7.85
1MO　9.19　9.77　8.00
3MO　9.39　9.67　7.87
6MO　9.51　9.71　7.99
9MO　9.60　9.85　8.15
1YR　9.60　9.85　8.18
東京時間10:00現在　参考値

ドル円の１週間物は９％前後での推移