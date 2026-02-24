STARTO社、縦型ショートドラマ“エスドラ”配信 堂本光一をはじめ佐藤勝利、橋本良亮、正門良規の主演作が登場
STARTO ENTERTAINMENTは24日、“SPECIAL”な“SHORTドラマ”、縦型ショートドラマ「エスドラ」を配信することを発表した。第1弾作品は4月・5月連続で配信される堂本光一主演『記憶買収人』。第2弾は佐藤勝利（timelesz）、第3弾は橋本良亮（A.B.C-Z）、第4弾は正門良規（Aぇ! group）が主演、川島如恵留が出演する。
【画像】公式キャラクター「エスドラっこ」ビジュアル
第1弾ではBABEL LABELの藤井道人がプロデュース、光一が主演を務めるという夢のタッグが実現。人の記憶を売買する謎の男、クロノを光一が演じる。今作は3つのエピソードで構成され、Ep1「消えた夜」の主演を篠塚大輝（timelesz）が務め、戸塚純貴、大東駿介と続く。
第2弾は、6月配信予定で、映画『真夜中乙女戦争』やMBSドラマ『アポロの歌』などで知られる二宮健が脚本・監督。佐藤が主演を務めるホラー×ファンタジー作品「すべての美しいモンスター」。佐藤勝利がお化け屋敷の雇われ店長・イケメンゾンビの淳平を演じる。
その後も7月には橋本が独身の王子様を演じるラブコメディ作品『恋せよ、御曹司』や8月にはは正門が主演、川島が共演し、現代の“chat AI社会”における“肯定の関係性”に警鐘を鳴らす『Chat Boy』と、多数ラインナップされている。
作品はエスドラ公式YouTubeにて全話無料で視聴可能となり、公式X、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定。そして、エスドラ公式LINEアカウントでは、公式キャラクターでラッコの“エスドラっこ”が動画配信開始のお知らせなどを担当する。今後、上記作品以降も不定期で配信することになっている。
【画像】公式キャラクター「エスドラっこ」ビジュアル
第1弾ではBABEL LABELの藤井道人がプロデュース、光一が主演を務めるという夢のタッグが実現。人の記憶を売買する謎の男、クロノを光一が演じる。今作は3つのエピソードで構成され、Ep1「消えた夜」の主演を篠塚大輝（timelesz）が務め、戸塚純貴、大東駿介と続く。
その後も7月には橋本が独身の王子様を演じるラブコメディ作品『恋せよ、御曹司』や8月にはは正門が主演、川島が共演し、現代の“chat AI社会”における“肯定の関係性”に警鐘を鳴らす『Chat Boy』と、多数ラインナップされている。
作品はエスドラ公式YouTubeにて全話無料で視聴可能となり、公式X、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定。そして、エスドラ公式LINEアカウントでは、公式キャラクターでラッコの“エスドラっこ”が動画配信開始のお知らせなどを担当する。今後、上記作品以降も不定期で配信することになっている。