W杯初出場のキュラソー、78歳指揮官が電撃辞任「家族がサッカーよりも優先されると言ってきた」
キュラソーサッカー連盟(FFK)は23日、キュラソー代表のディック・アドフォカート監督(78)が辞任することを発表した。娘の健康問題が理由だとしている。
キュラソーはアドフォカート監督のもとで北中米ワールドカップ北中米カリブ海予選を突破し、W杯初出場を決めている。同国の人口は15万人ほどで、W杯史上最小国として大舞台に臨む。
だが、アドフォート監督は「つねに家族がサッカーよりも優先されると言ってきた」とした上で「これは自然な決断だ」とFFKを通じて声明を伝えながら、娘の健康問題を理由に辞任を発表。「最小国をW杯へ導けたことはキャリア最大のハイライトの一つだ。選手、スタッフ、我々を信じてくれた連盟のメンバーを誇りに思う」と感謝を伝えた。
後任はシャルケやフェイエノールトなどを率いた経験を持つ、フレット・ルッテン氏(63)に決定。新監督は「ディックはサッカー界のアイコン。彼の後任を務められて非常に光栄だ」などとコメントしている。
キュラソーはW杯でドイツ、コートジボワール、エクアドルと同じE組に入る。
キュラソーはアドフォカート監督のもとで北中米ワールドカップ北中米カリブ海予選を突破し、W杯初出場を決めている。同国の人口は15万人ほどで、W杯史上最小国として大舞台に臨む。
だが、アドフォート監督は「つねに家族がサッカーよりも優先されると言ってきた」とした上で「これは自然な決断だ」とFFKを通じて声明を伝えながら、娘の健康問題を理由に辞任を発表。「最小国をW杯へ導けたことはキャリア最大のハイライトの一つだ。選手、スタッフ、我々を信じてくれた連盟のメンバーを誇りに思う」と感謝を伝えた。
後任はシャルケやフェイエノールトなどを率いた経験を持つ、フレット・ルッテン氏(63)に決定。新監督は「ディックはサッカー界のアイコン。彼の後任を務められて非常に光栄だ」などとコメントしている。
キュラソーはW杯でドイツ、コートジボワール、エクアドルと同じE組に入る。