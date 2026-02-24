指月電が１３％超の急騰演じ３５年ぶり高値、ＡＩデータセンター特需で業績変貌へ

指月電機製作所<6994.T>が急動意、一時１３．２％高の１０８３円まで駆け上がり、昨年１２月８日につけた昨年来高値１０１０円を大きく上回り昨年来高値を更新。同時に２０１８年１月の高値１０５４円も払拭し、実質青空圏に突入。時価は１９９１年７月以来約３５年ぶりの高値圏に浮上した。



三菱電系のコンデンサー及び電力機器メーカーで、大型コンデンサーで高い実績を誇るが、特にフィルムコンデンサーでは、国内過半の商品シェアを有するニッチトップとして存在感を示す。ＡＩデータセンターの世界的な建設ラッシュに伴い、データセンターの空調設備や受配電機器向けコンデンサーが好調。更に、トラブル時の補助電源であるＵＰＳ（無停電電源装置）向けで需要開拓が進み業績に反映させている。２６年３月期の最終利益は期中２度にわたる上方修正を行い、前期比５割増の１８億円予想と大幅な伸びを見込み、これは１１年ぶりの過去最高更新となる。



出所：MINKABU PRESS