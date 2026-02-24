株式会社ロカユニバーサルデザインは、ロールトップを採用した「KANI Tripod bag T90」にオレンジ、サンド、ネイビーブルーの3色を追加し、2月16日（月）に発売した。

長さ最大820mmまでの三脚やライトスタンド、アンブレラに対応する長尺バッグ。収納物の全長が短いときは、ロールトップを巻き込んで余分なスペースを作らずに収納できる。

2025年12月にグリーンとインクブルーを発売しており、今回の追加で全5色となった。

本体は、収納物を衝撃などによる破損から保護する厚手の生地を採用。背面には、幅8cmの伸縮対応ショルダーベルトと肉厚の幅広肩パッドを備えている。

また、ロールトップによる全長の変化に合わせ、ショルダーベルトの取り付け用Dカンを背面上部3カ所に用意する。

なお、姉妹品の三脚用ポシェットにも新色が発売されている。

オレンジ

サンド

ネイビーブルー

収納三脚目安（縮長時）：530～820mm 長さ：最大950mm 幅：最大265mm 全周：450～530mm ショルダーベルト長：400～750mm ショルダーベルト幅：80mm 重量：350g 価格：6,980円