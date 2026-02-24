Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が2月23日よりストリーミング＆ダウンロード配信を開始し、同日MVも公開された。

【画像】Snow Manが9人揃ってポーズを決めるレトロポップな広告ビジュアル／【動画】Snow Man「オドロウゼ！」MV

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。公開前からティザー映像などで話題を集めてきた楽曲が、ついにリリースを迎えた。

■Snow Man9人が並ぶ、ディスコボール輝くステージショット公開

Snow Manの公式Instagramのストーリーズでは、メンバー9人のMVオフショットが公開。

天井から吊るされたミラーボールや、ビビッドなカラーのセットに囲まれた空間のなか、レトロポップな衣装に身を包んだメンバーがずらりと並ぶ。

目黒蓮が佐久間大介の肩を組み、阿部亮平が宮舘涼太の肩に、向井康二が深澤辰哉の肩に手を添えるなど、9人ならではの距離の近さが伝わるショットだ。

足元には楽曲ロゴがあしらわれた円形デザインも施され、細部まで丁寧に作り込まれている。

Snow Manのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/snowman.official.9/

■9人揃ってポーズを決めるレトロポップなデザインの広告も

また、読売新聞社ビジネス局の公式Xでは、読売新聞朝刊に掲載されたSnow Manの広告を紹介。

ピンクを基調としたレトロポップなデザインで、大きなミラーボールの上にカラフルな「オドロウゼ！」の立体ロゴが配されている。

その下には揃って腰をひねり、右手で天を指すポーズを決めるメンバー9人の姿が並ぶ。

フレアパンツやジャケットスタイルなど、どこか懐かしさを感じさせるスタイリングも印象的で、楽曲の世界観を象徴するビジュアルに仕上がっている。

SNSでは「みんなかわいい」「楽しい雰囲気が伝わってくる」「舘様の姿勢が綺麗すぎる」「お顔がとても良い」「さっくんセンター！」「いわふか隣同士で最高」「ゆり組がメンカラジャケットで並んでるの良すぎ」「シルエットの答え合わせができてスッキリ」「アクスタ欲しい」といった声が広がっており、リリース初日から大きな盛り上がりを見せている。

■Snow Man「オドロウゼ！」MV

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/