国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第9週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位を維持。また、松島輝空（木下グループ）も7位につけ、2人が引き続きトップ10入りをキープしている。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。2位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）、3位に林詩棟（中国）が続き、こちらも前週から変動はなかった。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が19位をキープし、宇田幸矢（協和キリン）も変わらず27位。篠塚大登（愛知工業大）は33位で、いずれも順位に変動はなかった。

田中佑汰（金沢ポート）は36位を維持。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は1つ順位を上げて54位に浮上した。吉山僚一（日本大）も1ランクアップの55位。茺田一輝（早稲田大）は59位で変動なし、及川瑞基（岡山リベッツ）は1つ順位を上げて66位となった。

また、坂井雄飛（愛知工業大）は3つ順位を上げて97位に浮上。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインしている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月23日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （-）：張本智和

7位 （-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

27位（-）：宇田幸矢

33位（-）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

54位（↑ 55位）：吉村和弘

55位（↑ 56位）：吉山僚一

59位（-）：茺田一輝

66位（↑ 67位）：及川瑞基

97位（↑ 100位）：坂井雄飛