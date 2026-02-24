張本智和が4位、松島輝空は7位キープで変動なし 1位王楚欽、2位カルデラノ、3位林詩棟でトップ3も変わらず｜卓球男子世界ランキング（2026年第9週）
国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第9週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は11選手
男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位を維持。また、松島輝空（木下グループ）も7位につけ、2人が引き続きトップ10入りをキープしている。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。2位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）、3位に林詩棟（中国）が続き、こちらも前週から変動はなかった。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が19位をキープし、宇田幸矢（協和キリン）も変わらず27位。篠塚大登（愛知工業大）は33位で、いずれも順位に変動はなかった。
田中佑汰（金沢ポート）は36位を維持。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は1つ順位を上げて54位に浮上した。吉山僚一（日本大）も1ランクアップの55位。茺田一輝（早稲田大）は59位で変動なし、及川瑞基（岡山リベッツ）は1つ順位を上げて66位となった。
また、坂井雄飛（愛知工業大）は3つ順位を上げて97位に浮上。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインしている。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月23日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
4位 （-）：張本智和
7位 （-）：松島輝空
19位（-）：戸上隼輔
27位（-）：宇田幸矢
33位（-）：篠塚大登
36位（-）：田中佑汰
54位（↑ 55位）：吉村和弘
55位（↑ 56位）：吉山僚一
59位（-）：茺田一輝
66位（↑ 67位）：及川瑞基
97位（↑ 100位）：坂井雄飛