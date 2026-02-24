HANA、新曲「ALL IN」MVはちゃんみなが監督 “カジノ”舞台の挑戦的な映像に期待高まる
7人組ガールズグループ・HANAの待望の1stアルバム『HANA』が23日に配信リリースされた。今回のリリースで最大の注目となったのは、アルバム用に書き下ろされた2曲の新曲「ALL IN」と「Bloom」。
「ALL IN」は、初めてHANAのメンバー全員が作詞作曲を手がけ、ギターサウンドを基調に力強さとクールさを詰め込んだ楽曲。同曲のミュージックビデオも公開予定で、舞台となるのは楽曲の世界観を体現したカジノ。かつてないメンバーの挑戦的な表情と動きに注目だ。
ミュージックビデオの監督は、HANAのプロデューサーであるちゃんみなが務めることが明かされた。ちゃんみなだからこそ捉えることができるHANAのクールな表情や動き、メンバーの個性が詰め込まれた作品に期待が高まる。
一方の「Bloom」は、音楽プロデューサー・Matt Cabとの共作楽曲。HANAの持つ繊細さやかわいさ、そして意思の強さを、爽やかかつリズミカルなハーモニーのサウンドで歌い上げており、聴き心地の良い楽曲に仕上がっている。
あす25日には『HANA』のCDも発売される。
