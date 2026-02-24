【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、１７日間の熱戦に幕を下ろした。

２０３０年の次回大会は、フランス・アルプス地方で開催される。

日本選手は１２１人で、金５、銀７、銅１２の計２４個のメダルを獲得。冬季で最多だった前回２２年北京大会の１８個を超え、通算では１００個に達した。スノーボードで４個の金を含む計９個とメダルを量産。フィギュアスケートでも、ペアの金や団体の銀など６個のメダルを獲得した。

今大会は五輪では初めて２都市を大会名に冠し、四つの会場群に分かれて競技が実施された。８競技１１６種目に９２か国・地域から選手約２９００人が参加。女子選手の比率は４７パーセントとなり、冬季の過去最高を更新した。

ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手は、国を代表しない「個人資格の中立選手（ＡＩＮ）」として出場。開会式への出席は認められなかったが、閉会式には２４年パリ夏季五輪に続いて参加が許可された。

ミラノ・コルティナ・パラリンピックは来月６日に開幕する。