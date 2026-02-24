もう２月って怖くないですか。

今の仕事をさせていただく前は、４月が色んなことの区切りになってる生活でしたので、あと３か月〜とか、あとひと月学校行ってテスト受ければ〜とか割とハッピーな思考だったのに、１２か月でちゃんと一年を見るのが１月からになってしまって、残りストック１０しかないみたいな脳に変換されてます。なんか損した気分。思考をどう持つかでこんなにも変わるもんなんですね、って今書きながら思いました。気づき、１。渡です。

もう一つの気づきをついでに紹介させてください。都道府県って小学校のとき４７もあるんだって必死こいて覚えた気がするんですが、宮城県はもちろん宮城。東京都は東京。京都府、大阪府は京都、大阪って県や都、府を省略して呼ぶことが圧倒的に多いじゃないですか。なのに北海道だけ絶対北海道。北海なんて呼んだことない。あれずるくないですか。調べもせずここに書き出してますが、絶対に背負いすぎてると思いませんか。都道府県の冠いただいておきながら、唯一無二の道を北海で背負いながら、愛称（？）としての呼び名に組み込まれるくらいホッカイドウ。絶対にずるい。正直なんでもいいんですけど、今年の気づきだったんでここにひっそり置かせていただきます。

さてさて、書き出してる今日はバレンタインなわけですが。余裕で締め切りも過ぎてるわけですが。思ったら、バレンタインになにかをしたことがないなって寂しい気持ちになりました。毎年言ってる、触れざるを得ないくらい話題には困ってますが、今日はチョコを買って帰ります。意外と今書きにきてる喫茶店が男性同士のお客さんが多くてホッとしてます。ただ、右にいる男性たちのいかつさと口数の少なさに比べて、左にいる大学生っぽい人たちの口数の多さとの対比についていけてません。世のバレンタインの流れよりついていけてません。って思ってたら右の方たちは韓国の方でした。寡黙さとガタイに少し納得です。

っていうふうになんとなく書きたいことがある日はまとまりなく文字数が来てしまうんですよね、中途半端にバレンタインに触れたところで本日も。あざした。

