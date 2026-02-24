米ジョージア州の空港で、エンジントラブルに見舞われて空港へ引き返した航空便が使った滑走路沿いの芝生で大規模な火災が発生した/Garden City Fire Rescue via CNN Newsource

（CNN）米ジョージア州サバンナ発アトランタ行きのデルタ航空旅客機が22日夜、出発直後にエンジントラブルに見舞われてサバンナの空港へ引き返した。同機が使った空港滑走路沿いの芝生では大規模な火災が発生した。この事故については米連邦航空局（FAA）が調査している。

デルタ1067便（ボーイング737-900型機）は現地時間の同日午後6時45分ごろ、サバンナ・ヒルトンヘッド国際空港を出発した直後に操縦士が緊急事態を宣言した。

無線通信傍受サイト「ブロードキャスティファイ」の音声記録によると、管制官が「大丈夫か？ 離陸時にかなり大きな炎が見えた」と呼びかけたのに対し、操縦士は「デルタ1067便の左エンジンを喪失した」と答えている。

管制官は直後に滑走路に面した芝生の火災を確認し、滑走路上にいた別の航空機に移動を指示。「消防車を向かわせる。誘導路が炎上している」と伝えた。

1067便の操縦士から、同機が使った滑走路で火災が発生したのかと尋ねられると、管制官は「そのエンジンが破裂した際に空港左側の芝生に火が付いた」と応じた。

デルタ航空によると、同機には乗客179人と操縦士2人、客室乗務員4人が搭乗していたが、けが人はいなかった。

同機は「左エンジンの機械系の問題」のため空港へ引き返したとデルタは説明。消防車が待機する中、無事に着陸して乗客はゲートで降機したとしている。

SNSに投稿された動画には、滑走路沿いで火災が燃え広がる様子が映っている。突風の音が聞こえる動画もあった。

乗客はCNN提携局WTOCに対し、離陸時に大きなバンという音が聞こえたと証言。「パイロットからは、エンジンが破裂したが、良好なエンジンがもう一つあるという説明があった」と話している。