ミラノ・コルティナ五輪が閉幕したなか、フィギュアスケート大国ロシアでは２０３０年にフランス・アルプスで開催される次回冬季五輪へ向けてカミラ・ワリエワ（１９）の待望論が浮上している。

ロシアメディア「ソビエツキー・スポルト」は「ジュロワ氏『２０３０年の五輪はワリエワの大会になる可能性がある』」と題する記事を掲載。スピードスケート女子五輪金メダリストでロシア下院議員のスベトラーナ・ジュロワ氏による見解を報じた。

ワリエワは２０２２年北京五輪出場中にドーピング問題が発覚し、資格停止処分に。昨年１２月に処分が明け、現在は競技に復帰している。ジュロワ氏は「カミラを取り巻く状況が彼女を打ちのめし、フィギュアスケートとこのスポーツへの愛を失わせなかったことは、すでに喜ばしいことです。ワリエワの復帰は、すでに大きな勝利です。メダルはここではそれほど重要ではありません」とワリエワの復帰を歓迎する。

その上で「フィギュアスケート界の基準からすれば、彼女（ワリエワ）はまだ若いアスリートであり、人生はまだこれからです。理論上は２０３０年の五輪はワリエワの大会になる可能性もある。それは素晴らしい話になるでしょう」と、かつての天才少女の次回五輪出場に期待を寄せた。

今大会のフィギュア女子では、ロシアから個人の中立選手（ＡＩＮ）としてアデリア・ペトロシャン（１８）が出場。ショートプログラム（ＳＰ）で５位、フリーでも４回転トーループの転倒があり６位に終わった。次回大会で、ワリエワの復活はあるのか。