連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第15回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第15回はミラノ五輪で見た「競技者」と「表現者」の魅力。

◇ ◇ ◇

フィギュアスケートのエキシビションは楽しかった。五輪という競技会の中で「ショー」をするのは異例でもあるが、それがフィギュアの文化。点数も気にせず、何でもあり。五輪の緊張感から解放された選手たちの演技を存分に楽しめた。

千本桜にヤングマン、パンダが登場し、PK戦まで飛び出した。りくりゅうはジャイアントスイングからアルゼンチンバックブリーカーまで披露し（笑）、坂本花織は五輪ラストダンスに競技人生を詰め込んだ。審判ではなく観客を、世界中を魅了した。エキシビションのフィギュアスケーターたちは、表現者だった。

大会を通じて思ったのは、選手には「コンペティター（競技者）」と「アーティスト（表現者）」がいるということ。もちろん、五輪に出場しているのだから競技者なのは間違いないし、競技によっても違うが、表現者の個性やプライドが見えることが多い。

冬季大会は夏季に比べて採点競技が目立つ。フィギュアスケートやスノーボードのフリースタイル（ビッグエア、ハーフパイプ、スロープスタイル）が代表的だし、コブを滑る技術を競うモーグルやスキージャンプの飛型点でも採点がある。日本が得意な競技が多いから、よけいに「採点競技ばかり」のように思う。

それぞれの採点には基準がある。より公平に、より分かりやすくしようとしているが、最終的には「ジャッジの主観」によるところも小さくない。いくら採点方法を明確にしても「主観」を完全には排除できない。それがなくなってしまっては、採点競技としての魅力もなくなるような気がする。

競技者はルールや採点基準に合わせて、勝利を目指す。「どうしたら審判にアピールできるか」「何が得点につながるか」。採点の傾向やトレンドまでを調べ、戦略を練る。コーチを含めて、それができなければ高得点は望めないし、メダルは遠い。

表現者は、競技者とは少し違う。自らがやりたいこと、見せたいことを追求する。それが審判の求めるものと合致すればいいが、そうでない場合も少なくない。だから「見せたいもの」「自分が追い求めるもの」を修正し「審判が求めているもの」に近づける。

ただ、表現者としては時に譲れないものもある。荒川静香が技単体に点がなかったレイバック・イナバウアーを取り入れたり、マリニンがリスクに比べて得点にならないバックフリップをあえて敢行するのも表現者としての矜持に思える。

「ジャッジは気にせず、自分のベストを」印象に残る上村愛子さんの言葉

スノーボードは、さらに表現者の割合が強い。歴史的な背景もあって五輪ジャッジが信用されていないこともあるが、選手たちが最優先で目指すのは「自分らしさ」。そして、観客を沸かせること。審判の評価だけを考えている選手は少ないように思う。

男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝は「ジャッジに合わせるのも大事だけど、スノーボーダーとしてやりたい滑りを貫くのも大事」と話した。男子ハーフパイプの山田琉聖は独創的なルーティンで銅メダルを獲得し「自分のスタイルがジャッジに認められた」と言った。その言葉からは「採点は二の次」という覚悟が感じられる。

「独創性」「スタイル」などと言っても、点をつけるのはジャッジの主観。そこにフォーカスしても、うまくいくとは限らない。女子スロープスタイルの村瀬心椛は3本とも自分らしく攻めて銅メダルだった。金メダルに固執するなら、あえて難しいことをせずに完成度を高めるなど違ったアプローチもあったはず。それをしなかったのは、表現者としてのプライドなのだろう。

モーグルのテレビ解説をしていた上村愛子さんの言葉が印象に残った。「ジャッジは気にせず、自分のベストの滑りをしてほしい」。14年ソチ大会4位。1998年長野大会から連続出場で「なんで一段一段なんだろう」と表彰台を目指したが、願いは届かなかった。それでも、自分史上最高の滑りはした。その自負があったから、最後は「得点は得点で」と点数発表も見ずに感極まって涙した。

得点なんて、一握りの審判が決めるもの。観客や世界中の人に点数以上の感動や興奮を伝える方が、よほど価値がある。「自分を表現する」なんて字で書くと簡単だが、強い意志と想像を絶する努力がなければ無理。それをやり切る選手たちはすごいと思う。

「史上最多メダル」など、どうしても結果に目がいきがちな五輪だが、冬季は特に結果の出なかった「表現者」に心動かされることが多い。今大会のスノーボードで言えば自分の滑りを貫きながら今回もメダルに届かなかった岩渕麗楽、フィギュアスケート女子シングルのアンバー・グレンも鳥肌ものの表現力だった。

試合を見ていると、得点は頭に入ってくるが、圧倒的な表現力は直接胸に飛び込んでくる。得点とか順位は大事だが、スポーツは決してそれだけではない。だからこそ、採点競技は奥が深いし、これほど多くの人の心を揺さぶるのだと思う。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。