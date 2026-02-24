中国の高速鉄道のトイレに流された約50グラムの金のブレスレットが、整備チームによる捜索の末、無事回収されたことが分かった。

22日（現地時間）、中国・広西日報および新浪ドットコムの報道によると、乗客のAさんは21日午後5時36分、香港・西九龍から中国広西省南寧市へ向かっていたG928列車の3号車で、「金のブレスレットがトイレに落ちて流されてしまった」と乗務員に助けを求めた。

Aさんはトイレを利用した後に水を流したが、その際、手首に着けていた金のブレスレットが外れて便器の中に落ち、そのまま流されてしまったという。

ブレスレットは約50グラムで、約128万円相当とされる。当時、Aさんは下車予定の駅まで残り約28分という状況だった。

乗務員は状況を把握すると、直ちに担当整備士に現場確認を要請した。しかし、列車のトイレの汚物貯蔵装置は直結構造ではなく、すでに水が流された状態で、列車も走行中だったため、すぐに回収するのは困難な状況だった。

これを受け、鉄道当局は3号車のトイレを一時閉鎖し、列車が整備基地に到着した後に捜索を行うことにした。

同日午後8時28分、この復興号列車は南寧車両基地の整備工場に入った。

整備を担当した厳芝科さんは「夜間の整備作業が多く、時間との闘いだった」とし、「乗客の金のブレスレットを探すと同時に、列車が定刻通りに運行を再開できるようにしなければならなかった」と語った。

点検の結果、金のブレスレットは汚物貯蔵タンクの内部にあることが確認された。

整備チームは下部カバーとタンクを分解して捜索を行った。内部は狭く、照明も暗かったため工具を使うことが難しく、最終的には素手で作業を行った。

厳芝科さんは角度を変えながら内部を確認し、見落としがないよう、腕を奥まで差し入れて捜索した。整備チームは約40分の捜索の末、金のブレスレットを発見した。

鉄道当局はAさんに連絡を取り、現在ブレスレットの引き渡し手続きを進めているという。