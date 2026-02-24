米国がイランに対する軍事的圧力のため中東地域で戦力を大幅に増強している状況が衛星写真で捕捉された。同地域でのこうした軍事力は2000年代初めのイラク戦争以降で最大水準という評価だ。

23日（現地時間）のフィナンシャルタイムズ（FT）によると、民間衛星会社プラネット・ラボの衛星写真を分析した結果、ヨルダンやサウジアラビアなどの主要中東基地で米軍の航空機が急増した。ヨルダンのムワッファク・サルティ空軍基地の場合、少なくとも66機の戦闘機が配備されていると推定される。F−35戦闘機18機、F−15戦闘機17機、A−10攻撃機8機をはじめ、EA−18Gグラウラー電子戦機もここに含まれているという。

サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地も同じだ。ある空軍専門家は「E−3空中早期警戒管制機、C−130およびC−5輸送機などが識別された」とFTに話した。

米国はすでにヨルダン、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）の基地に5個の飛行団を配備した状態だ。各飛行団には航空機が通常70機ほど所属する。

米軍は空軍だけでなく中東海域の海軍規模も最高水準に増やしたと把握されている。海軍の戦力を見ると、ニミッツ級空母「リンカーン」のほか「フォード」が追加で中東に派遣された。「フォード」が合流すれば空母2隻、巡洋艦・駆逐艦11隻、小型戦闘艦3隻にF−35ステルス戦闘機、EA−18G電子戦機、E−2早期警戒管制機、数十機のヘリコプターがマンモス級の陣容を整える。

FTは「短期戦というより数週間の持続的爆撃を念頭に置いたものとみられる」と分析した。米シンクタンク米戦略国際問題研究所（CSIS）は今回の中東地域軍事力増強を2003年のイラク戦争以降の最大水準と見なした。現在、世界の海上で作戦中の米艦艇51隻のうち35％に相当する18隻が中東に配備されている。