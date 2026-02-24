韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、21年ぶりに国賓として訪韓したブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領に、2人の幼少期の写真を活用した動画をプレゼントした。

李大統領は23日、自身のX（旧ツイッター）に「2人の少年工が大統領になって再会した」として、人工知能（AI）を活用して制作した映像を掲載した。映像には、少年工だった幼少期の両首脳が互いに抱き合った後、現在の両首脳が抱擁する姿が収められている。

李大統領は「傷を負ったが（それは単なる）傷跡ではなく、労働から人生の知恵を得て、逆境を経験したが国民が救ってくださった」とし、「だから我々は兄弟だ」と述べた。

あわせて「兄弟であるルーラ大統領にこの映像をプレゼントする」と付け加えた。

ルーラ大統領は李大統領と同様に、10代を少年工として過ごし、幼少期に負傷したという共通点を持つ。

両首脳はこれに先立ち、同日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）で首脳会談を行った。昨年11月の20カ国・地域（G20）首脳会議以来、3カ月ぶりの再会となる。李大統領はルーラ大統領が青瓦台に到着して車から降りると、両腕を広げて歓迎の意を示し、両首脳は5秒ほど互いの肩を叩きながら抱擁の挨拶を交わした。

両首脳は同日の会談を通じ、国交樹立67年目で両国関係を「戦略的パートナー関係」に格上げすることに合意した。また、今回の会談を機に「韓・ブラジル戦略的パートナー関係履行のための4カ年行動計画」も採択された。両国はさらに、中小企業・保健・農業など10の分野で覚書（MOU）および協約を締結した。MOUには核心鉱物分野の交流・協力を促進するという内容も盛り込まれている。