【スタバ新作】SAKURA第2弾は“ひなまつり”仕様 おいり風3色あられをトッピング
スターバックスは、SAKURAプロモーション第2弾として『ひなまつりフラペチーノ』を27日から発売する。第1弾『桜咲くよ白桃フラペチーノ』の白桃の味わいをベースに、ひなまつりをイメージした彩りと食感を重ねた一杯だ。
【画像】第1弾は…ピンクがかわいい『桜咲くよ白桃フラペチーノ』
同商品は、上品な白桃の風味はそのままに、トップにオリジナル開発の“ふわサク”食感のおいり風3色あられをトッピング。桃・橙・緑のやさしい色合いと、ほんのり甘く軽やかな食感が華やかさを演出する。
カップの底には、さっぱりとした甘さのミルクプリンと、すっきりとした味わいの白桃ジュレを重ねた。2つの異なる“ぷるん”とした食感が楽しめる構成となっている。ボディにはとろりとした白桃の味わいを広げ、桜の花や桜餅を思わせる香りのサクラソースを合わせた。クリーミーでやさしい甘さの中に、かすかな苦みや渋みも加えることで、立体的な味わいに仕上げている。飲み進めるごとに白桃のまろやかさに桜の風味が重なり、春らしい味わいと食感の変化が広がる。
なお、発売に先立ち、25日から「Starbucks Rewards（スターバックスリワード）」会員先行販売を行う。春の訪れを告げるSAKURAプロモーションの一環として、ひなまつりの華やかさを表現した限定ドリンクとなる。
■商品概要
『ひなまつりフラペチーノ』（ショートサイズのみ）
＜持ち帰り＞638円 ＜店内＞650円
■発売日
2026年2月27日（金）〜
25日（水）より「Starbucks Rewards（スターバックス（R）リワード）」会員を対象に先行販売を実施
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
