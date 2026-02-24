MEGUMI、人気グラドルから“美肌”絶賛される「発光してらっしゃる」 秘けつを惜しみなく明かす「毛穴って下向いている」
23日深夜放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（深2：17）では、ゲストに森脇梨々夏、STU48・工藤理子、榎原依那、錦鯉・渡辺隆を迎えMEGUMIに美容について“ガチ相談”。グラビア業界ならではの悩みも飛び出した。
【番組カット】人気グラドルがMEGUMIに「お肌、発光してる」
番組では森脇が「美容についてめちゃくちゃ聞きたい！」と切り出し、「お肌とかも発光してらっしゃるじゃないですか」と称賛。「どうしたら発光するんですか」と直球質問をぶつけると、MEGUMIは美肌の秘訣を惜しみなく明かした。
まずMEGUMIは“水分を入れ込むこと”と即答。シートマスクは毎日使用しているといい、「毛穴って下向いている」と説明。そのうえで、化粧水は上からパンパン叩くのではなく、毛穴に沿って“下から入れ込む”ように馴染ませるのがコツだと明かした。最近、お肌を研究する教授から教わった方法だそうで、「ツヤや色味が変わってきた気がします」と効果を実感している様子だった。
さらにシートマスクについては「安くてもいいので、とりあえず夜は10分以内に剥がして」とアドバイス。長時間貼り続けると、逆に自分の油分がシートマスクに奪われてしまうという。
