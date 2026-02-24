ソロアーティストのパク・ユチョン（39）が23日、大宮ソニックシティで行われたフェスイベント「ありがとう音楽FES2026」に出演した。

大トリとして登場し「参加できてうれしく思います。感謝しています」とあいさつ。「24seconds」でスタートし、「虹」「時計」「MOON」など7曲を披露。アンコールにも応じ、「久しぶりに歌うのですが」と「彼女と歩く春」をアナウンスすると大歓声が起こった。

昨年リリースのアルバム曲などを生バンドで全9曲届け、「今年中には」と笑顔で新アルバムのリリースも予告して沸かせた。「みなさんの前でパフォーマンスできて幸せです。もっともっと頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願い致します。楽しかったです」と締めくくった。

ユチョンは昨年に日本デビュー1周年を迎え、国内公式ファンクラブを設立。「グループ時代は世界を回ったりもしましたが、これからはずっと日本で活動していってもいいんじゃないかと思っています。それこそ『ありがとう』という気持ちです」と心境も明かしていた。

イベントには、MASHIHO、ACE COLLECTION、CLIONE、ラフ×ラフ、SAKURADOLLらも出演。ニコニコ生放送でも配信された。