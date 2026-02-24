キンプトン新宿東京のいちごと桜のアフタヌーンティー。心ときめくフォトジェニックなスイーツ＆セイボリーが勢揃い
◆キンプトン新宿東京のいちごと桜のアフタヌーンティー。心ときめくフォトジェニックなスイーツ＆セイボリーが勢揃い
キンプトン新宿東京の「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて、春の特別なひとときを彩る「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで。
フレッシュないちごと桜のエッセンスを重ねた季節感あふれるイーツのほか、プレミアムプラン限定で楽しめる大人なホテルスイーツやノンアルコールワインも登場。心がキュンとときめく春のティータイムをどうぞ。
この記事の要約レポート
・キンプトン新宿東京で「いちごと桜アフタヌーンティー “春彩”」を開催。2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで
・桜あんパフェや桜ストロベリームースといったスイーツに、目と舌で春を実感
・キンプトンらしい遊び心を感じられるセイボリーにも心がときめく
・プレミアムプラン限定の特別メニューも見逃せない
・18時からはシャンパン付きの夜桜プランも
和風パフェやムースなどかわいい春色スイーツが勢揃い
スイーツには、桜の葉を練り込んだ桜あんを主役にした「桜あんパフェ」をはじめ、香り高い抹茶と焦がしバターのコクが調和したしっとり食感の「抹茶フィナンシェ」、フレッシュなストロベリーゼリーが中に入った「桜ストロベリームース」など、ひと口ごとに春の表情が広がる品々がラインナップ。
心ときめくいちごと桜のスイーツはまだまだたくさん
いちごと桜を贅沢に使用したスイーツはほかにも。桜あんとカスタードクリームが重なり合う「桜あんミルフィーユ」や、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートが楽しめる「ストロベリーチョコタルト」、メレンゲのシンプルな甘さが芳醇な桜の香りを引き立てる「メレンゲシャンティー」、桜の繊細な香りとローズの華やかな風味が味わい深い「桜ローズムース」など、目と舌で春を実感できるパティシエ自慢のスイーツがずらりと並ぶ。
桜鯛など春の恵みを味わえる彩り豊かな絶品セイボリー
セイボリーには、いちごの甘酸っぱさとアボカドのクリーミーなコクが驚くほどマッチした「いちごとアボカドのタルト」や、春の海の恵みを味わえる「桜鯛のカルパッチョ」、オリーブの肉詰めフリット「アスコラーナ・ミラノサラミ」などが用意される。キンプトンらしい遊び心が詰め込まれた、甘いだけじゃないアフタヌーンティーを満喫して。
プレミアムプラン限定で提供される特別メニューにも注目
プレミアムプラン限定の「桜とピスタチオのムース あまおうのプレミアムソース仕立て」は、桜の優しい香りとピスタチオのコク、そしてあまおうのジューシーな甘みが重なり合う、この季節だけのスペシャルデザート。
そして「桜ブロッサム」は、桜がふわりと香るノンアルコールワインに、グレープフルーツと柚子の爽やかさが重ねられたプレミアムプラン限定のドリンク。春の訪れを祝福する1杯をぜひ味わってみて。
18時以降限定！シャンパン付きの夜桜プランもおすすめ
さらに、18時以降限定で「Telmont Champagne1杯付き夜桜プラン」も登場。仕事帰りやディナータイムにも、気軽に楽しめるのがうれしいポイント。Telmontのシャンパンとともに、大人のアフタヌーンティーを堪能してみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
NYスタイルのラグジュアリーホテルで新宿の「今」を感じるアートな1皿を
ラグジュアリーホテル「キンプトン新宿東京」内のモダンブラッスリー「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」。アーティスティックなアフタヌーンティーや、クリエイティブなディナーを堪能できる。ホスピタリティあふれるおもてなしに癒やされながら、非日常のひとときを。
