NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第7話が22日放送され、世帯平均視聴率は10・9％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％だった。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。

第7回あらすじは、藤吉郎（池松壮亮）は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言いだし、小一郎（仲野太賀）は戸惑う。一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。2人は、川並衆の棟梁（とうりょう）・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む。

＜「豊臣兄弟！」視聴率 世帯・個人＞

◆第1回 13・5％、8・2％

◆第2回 12・2％、7・2％

◆第3回 12・9％、7・4％

◆第4回 13・1％、7・7％

◆第5回 12・5％、7・5％

◆第6回 11・8％、6・9％