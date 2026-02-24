鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第5回が22日放送され、世帯平均視聴率が9・9％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は6・4％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

儀堂VSニセ儀堂、ついに直接対決。100億円事件、夏海殺害事件に“新事実”が浮上した。

本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。

だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。

鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（永瀬廉）。彼のもとを訪れた二人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。

決定的な情報が掴めない中で、突如としてあの男が姿を現す。儀堂だ！早瀬と一香は、すべてを終わらせるため、直接対決を決意し、現場へ向かう。

しかし、そこで待っていたのは、誰も予想しなかった衝撃の展開だった。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。