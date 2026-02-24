２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の前に、怪しい雰囲気の女性が登場。車夫の永見（大西信満）を恐怖のどん底に突き落とした。

この日の「ばけばけ」では、教師の仕事が多忙過ぎ、執筆が全く進まないヘブン（トミー・バストウ）はイライラを隠せない。この様子を見たトキは、家族や居候の丈、正木、女中のクマらに、ヘブンの執筆のネタになるものを探して提案しようと呼びかける。

日々、ネタを探すトキとフミ（池脇千鶴）はある日、永見の人力車に乗って出かけるが、そこで田舎道にある小さなお地蔵様を見つける。トキとフミはそのお地蔵様に「よき題材が見つかりますように」と祈ると、その様子を見ていた百姓の女性がいた。まるで怪談に出てくるような影の薄い女性で、トキたちに近づいてくると「そちら…車引きですよね」と声をかける。

永見が「え？そげですが…」というと、女性は「お地蔵様に車引きと祈ると、かなわないという言い伝えがありますが、ご存知なかですか？」と言い出す。永見は「い、祈っちょりません！こげしちょっただけですけん」と手の平をこすり合わせていただけだと主張するも、女性は「ウソつきは…来世で蛇になるとですよ」と言い、永見は「申し訳ありませんっ！」と震え上がる。

この女性を見たトキは大興奮。「面白い！」と言い、ヘブンが喜ぶのでは？と考え出す…。

「ばけばけ」は、ナレーションが蛇と蛙。蛇は前世でウソをついたのか？ネットでは「ナレーション担当の蛇はウソをついちゃったの？」「蛇と蛙の蛇は、噓つき！？笑」などの声が。また永見の様子にも「永見さん、アウトー！」「永見さんが純粋すぎる」「ごまかしも不器用な永見さん」など、話題となっていた。