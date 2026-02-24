女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）第7話が23日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が5・3％だったことが24日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は3・2％。

第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。第4話は世帯6・0％、個人3・8％。第5話は世帯5・0％、個人2・9％。第6話は世帯5・8％、個人3・6％。

橋本は「月9」初主演。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎らも出演。主題歌はAdo「エンゼルシーク」。

第7話はお台場湾岸医療センターで、外国人観光客が人間ドックなどを受けられる“メディカルツーリズム”が試験導入されることに。各科から選ばれた人員がアテンドとして動員されることになり、脳神経外科からは語学ができる高野（馬場徹）とソン（許豊凡）が選ばれる。

湖音波（橋本環奈）らは急な決定に対して不満を口にするが、中田（向井理）に説得されしぶしぶ了承。1週間後、メディカルツーリズムが始まると、院内はスーツケースを引く外国人の団体で溢れ、まるで観光地のようになり…。

そんな最中、状態が安定してきたため、大友（音尾琢真）からソンが術後のケアを任されていた患者・塩沢菜摘（濱田マリ）が急に退院したいと訴え、湖音波はツーリズム対応で忙しくなったソンに代わり菜摘と話をする。菜摘は右頸動脈狭窄症でカテーテル手術を行っており、湖音波はもう少し経過観察が必要だと判断。明るく振る舞う菜摘だが、担当していたソンによると、夫の昭一（清水伸）は海外出張が多く、一人で寂しい思いをしているようだった。

数日後、菜摘の病室に昭一が訪れる。菜摘のことが心配で、出張を早く切り上げてきたという。昭一と会話する菜摘の様子を見て、湖音波はあることが気になっていた。

一方、脳神経外科はメディカルツーリズムに人員を取られ、ER（救急外来）のような忙しさに。スタッフたちに疲れが見える中、メディカルツーリズムで再検査となった外国人患者が「今、処置してほしい」と要望。

緊急性が低いと判断した湖音波は処置を断るが、報告を受けた中田は「なぜ勝手に判断した？」と湖音波を問い詰める。すると湖音波は「このままだと人員不足で判断ミスが起きて、取り返しがつかない事故が起きる」と返し…。