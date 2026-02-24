HOUND DOGのボーカル大友康平（70）が、24日までにブログを更新。56歳の若さで亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名山田真矢）を追悼した。

大友は真矢さんの訃報に触れ、「かねてから闘病中というニュースは耳にしていましたが、まさか・・です。56歳はあまりにも早すぎます」と率直な思いを吐露。「ライヴのサポートで何度かドラムを叩いてもらいました。最初は彼のバンドのイメージからして“コワモテ”な人かな思っていたら どうしてどうして、とても気さくで穏やかな方でした」と人柄をしのんだ。

続けて「リハーサルではまるで“お祭り男”のように振る舞って頂き、とても和ませてもらいました。そして、ライヴではいつも笑顔で楽しそうに演奏してくれました。俺もドラマー出身なので色々と憧れのドラマーの話に花を咲かせたものでした。そんな事が昨日のように思い出されます」と回想。「とにかく、ショックです そして残念でなりません。ご冥福を心よりお祈りいたします」と悼んだ。

真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演したが、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。復帰に向けて療養を重ねていた。