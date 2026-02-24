【キーウ＝倉茂由美子、上地洋実】ロシアによるウクライナに対する侵略開始から、２４日で４年となった。

首都キーウ中心部の独立広場では２３日、戦場で命を落とした兵士らを追悼しようと多くの人が訪れ、祈りをささげる姿がみられた。

広場では、所狭しと並べられた兵士の顔写真に雪が積もり、色のあせかけたウクライナの国旗や所属部隊の旗はこの日降った冷たい雨にぬれていた。

２０２４年に息子のミキータ・ルーバンさん（当時２４歳）を前線で亡くしたカテリーナさんは「この広場に来る度、戦死者の写真と旗が増えていく」と嘆き、停戦や平和が早期に実現するよう願った。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２２日に英ＢＢＣが公表したインタビューで、「ウクライナ占領を防ぐことが全世界の勝利になる。プーチン（露大統領）はウクライナで止まらない」と述べ、国際社会に対してロシアへの圧力強化を呼びかけた。

一方、プーチン氏は２３日、軍人らをたたえる祝日「祖国防衛者の日」に合わせてビデオメッセージを発表した。プーチン氏は「特別軍事作戦」と呼ぶ侵略を防衛が目的と主張。「共通の目標のために勝利する能力は、我が軍と多民族社会の大きな力だ」と訴え、勝利に向けて国民を鼓舞した。

ロシアの無人機などによる攻撃は続き、英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」は２３日、過去２４時間で、ウクライナ南部オデーサ州などで少なくとも計４人が死亡し、２６人が負傷したと報じた。