お笑いトリオ・パンサーの向井慧が２４日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で、オズワルドの伊藤俊介から電話で謝罪を受けたことを明かした。

向井は先週、冬休みで旅行していたため、代わりにヤーレンズが同番組のパーソナリティーを務めた。オズワルドは１７日にゲスト出演したのだが、伊藤は前日に深酒して寝坊したため遅刻。出演時間から約５分後に何とか到着したが、他の出演者から「酒くさっ！」と言われるほど、二日酔いの状態だった。

向井は「ご本人からもお電話いただきまして」と、伊藤から謝罪の電話があったことを明かした。「すごい低いトーンで『すいません。向井さんがお留守の間に本当に恥ずかしいことをしてしまいまして。もちろんみなさんにも謝って…。向井さんにも、ちゃんと謝らしていただきたいなっていうことで…』っていうことで連絡が来て」。

これに対し向井は「『パンサー向井の＃ふらっと』という番組をやらせてもらってる立場上、『いいよ、別に』ということは言えない、と。それはやっぱり社会人としてとか、番組携わるいろんな方（がいるから）」と答えたという。ただ「（その時にいた）みなさんが『いいよ』と、リスナーの方も含め。と言うんであれば、オレがそこで追加で怒ることはない」と、これ以上は責めなかったと明かした。

とはいえ伊藤の遅刻に対しては、ＳＮＳ上で批判の声がかなり多かったという。火曜パートナーのココリコ・田中直樹は、伊藤が遅刻した当日、ＳＮＳを見ながら「これ以上オレ、見れないわ」「Ｘやめて良かった」などと話していたと明かした。

伊藤に対し向井は「もし今後、『ふらっと』にまたいつかね、出る機会があって、また同じようなことが起こったら、もうそれは終わり」と話したところ、伊藤は「前乗りさせてください」と答えたと明かした。