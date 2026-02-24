あなたが1日に摂っていい油の量とは？【脂質の話】

あなたが1日に摂っていい油の量とは？

免疫機能強化には睡眠が不可欠

私たちは脂質を摂らないと生きていけません。ですが、やみくもに脂質を摂ると体内で余ってしまい、体脂肪が増えて太る原因となります。脂質は適正な量を摂ることが大事なのです。

どれくらい脂質を摂ればいいかというと、これは厚生労働省がその基準を定めています。まず、年齢や性別によって１日に必要なカロリーの目安があり、そのうち脂質から得るカロリーは全体の20～30％が適正とされています。

たとえば成人男性なら１日に２４００.２８００ｋｃａｌが目安で、そのうち４８０.８４０ｋｃａｌを脂質から摂りましょう、ということです。脂質は１ｇにつき９ｋｃａｌですから、逆算すると１日53～93ｇくらいが摂取の目安となります。

ただ、身体活動量や体重などによっても必要カロリー数は変わってきますので、あくまでも目安として見ておいてください。

なお、脂質はサラダ油や肉の脂など一目で油脂とわかるものばかりでなく、いろいろな食品に隠れて入っています。下記に例を挙げておきました。

身近な食品に含まれる100gあたりの脂質量

・クロワッサン ２６．８ｇ

・即席ラーメン １９．１ｇ

・和牛サーロイン ４７．５ｇ

・ベーコン ３９．１ｇ

・くろまぐろ刺身 ２７．５ｇ

・卵黄 ６．７ｇ

・レアチーズケーキ ２８．０ｇ

・ポテトチップス ３５．２ｇ

グラム数を見ると、意外にたくさんの脂質が含まれているのがわかるでしょう。知らないうちに脂質量をオーバーしている場合がありますので、意識して油を抑え気味にするくらいがちょうどいいと思います。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹