太らない生活を持続するために大事なこととは？ 太らない生活を持続するためには、前向きで、しなやかな「心」が大切 漢方で心と体の調子が改善しても、そのままの食生活をしていてはやせることはできません。とはいえ、無理な食事制限や運動をすると、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが過剰に分泌され、食欲抑制ホルモンのレプチンが減少するため、かえって太りやすくなってしまいます。急激にやせるとリバウンドしやすいのはそのためです。「ゆるやせ漢方ダイエット」では、太ってしまった原因に自分で気づき、自発的に改善をしていく行動療法を行ないます。「～してはダメ」という禁止項目や食べてはいけないものはなく、量さえ控えれば、甘いものや油っこいもの、お酒だって飲んでオッケーです。人は自分の決めたことしかしません。他人から強制されたことは、モチベーションが上がらず、長くは続かないものです。また、ダイエットを成功させ、リバウンドなしの太らない生活を、継続させるために大切なことは、つねにポジティブな気持ちを持ち続けて、決して自信を失わないことです。ここでもやはり「心」が重要であると私は考えます。そのためには自分にゆるく、失敗しても前向きに、気持ちを切り替えて再チャレンジできるしなやかな心を持ちましょう。体重に一喜一憂せず、正しく「ゆるやせ漢方ダイエット」を実践すれば、すべての人に、やがて結果がついてきます。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師