ドジャースのロバーツ監督が２３日（日本時間２４日）、開幕へ向けた先発ローテーションについて見解を語った。

現地メディアでは、順当なら山本由伸、大谷翔平、Ｂ・スネル、Ｔ・グラスノー、佐々木朗希、Ｅ・シーハンの６人でローテを組むと想定されている。だがスネルは昨季のダメージが抜けきれず、開幕に照準を合わせない調整を行っている。

ロバーツ監督はＷＢＣ代表に入らず、先発復帰へ向け調整している朗希について「彼は先発投手であり、個人的にはローテーションに入ると期待している」と語り、「使命感に燃えているようで、多くの期待が持てる」と評価した。

朗希が現地２５日、グラスノーが２６日、山本が２７日にオープン戦で先発予定。山本についても「（前回登板での）状態は良かった。出発前にもう一度先発登板を見られるのは良いことだと思う」とうなずいた。

スネルについては「出遅れているのは事実だが、開幕日は絶対的な目標ではない。準備ができた時がその時だ」と同監督。日本人３投手とグラスノーに続く５、６人目の枠を残る先発投手で争う形となっている。

昨季１２先発で６勝３敗、防御率２・８２だったシーハンについては「開幕ロースター入りを期待しているが、パフォーマンスと健康状態次第」。右肩手術明けで復活を期すＧ・ストーンもおり「ローテーション争いの候補」と位置付けた。